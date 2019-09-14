بعد استهداف معملين لأرامكو.. التعاون الإسلامي ترفض الأعمال الإجرامية والتخريبية

شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية. منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية. وأكد العثيمين وقوف المنظمة مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وأدانت المنظمة اليوم السبت، استهداف معملين تابعين لشركة (أرامكو) بمحافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، بطائرات بدون طيار "درون".

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