المبعوث الدولي لليمن: الهجوم على أرامكو تهديد للأمن القومي

أعرب المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث عن قلقه الشديد إزاء الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين في السعودية. ونقلت قناة (الحدث) الإخبارية مساء اليوم السبت قوله إن مثل هذه الهجمات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وتعرض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، إثر استهدافهما بطائرات بدون طيار. اليوم السبت قوله إن مثل هذه الهجمات تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وتعرض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر.وكانت السلطات السعودية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، إثر استهدافهما بطائرات بدون طيار.

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