أكد رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير منير زهران أن دول المنطقة والعالم مطالبة بالتوحد في مواجهة تنظيمات إرهابية مسلحة تنهل من معين واحد هو فكر الإخوان؛ مشيرا إلى تنامى خطر تلك الجماعات على مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "مصر وتاجيكستان فى مواجهة الإرهاب.. تاريخية العلاقة بين الإخوان والنهضة التاجيكى"؛ الذى استضافه المجلس بمقره بالمعادى؛ مساء اليوم السبت؛ بمشاركة عدد من الخبراء والمفكرين.
وقال المستشار الأكاديمي لمفتى الديار المصرية الدكتور
وأضاف عاشور؛ أن الإخوان وروافدها لا تعترف بوطن ومواطنة؛ ولا ترى أن وحدة الأمة قبل وحدة الملة، ولديها اتجاه نحو "تغبيش" المفاهيم واحتلالها واجتزائها بالمخالفة لقواعد علمية منهجية، بينها الحاكمية والأممية، مبتعدة عن سماحة الإسلام والفهم الصحيح لواقع متغير يتناسب والعصر، لافتا إلى الحالة المصرية والتاجيكية المماثلة فى تطبيقات الإخوان وحزب النهضة لتلك الأفكار.
وطالب عاشور؛ الدولة بملء الفراغات بالمفاهيم الصحيحة لدى الشباب لإنتاج أخلاق تنعكس على المعاملات وأولها التعايش؛ وهى مسألة تحتاج إلى توجيه مثالى لمنظومة الإعلام والتعليم والثقافة، مؤكدا أن تاجيكستان اتخذت منحى جيدا فى هذا الإتجاه.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر مصر وتاجيكستان : الإخوان ترجح توحيد الملة على الأمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.