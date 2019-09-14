وزراء الداخلية العرب يستنكرون الهجوم على "أرامكو" في بقيق

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بشدة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية وهجرة خريص بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية

وأدانت الأمانة العامة - في بيان اليوم السبت - بكل حزم هذا العمل الإجرامي، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية. اليوم السبت - بكل حزم هذا العمل الإجرامي، مؤكدة تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية.

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