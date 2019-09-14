عمان تستنكر تصريحات نتنياهو حول فرض السيطرة على الضفة الغربية

أعربت سلطنة عمان اليوم السبت عن رفضها تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة. البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة. وذكرت وزارة الخارجية في سلطنة عمان - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن السلطنة ترفض هذه التصريحات، وتؤكد دعمها للشعب الفلسطيني في كل الجهود التي تبذل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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