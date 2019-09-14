استنكار دولي للعمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لأرامكو

أدانت عواصم عربية ومنظمات بأشد العبارات العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بمحافظة بقيق وهجرة خريص، مما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

البحرين: نقف صفا واحدا إلى جانب المملكة ضد الإرهاب

ادانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة العمل الإرهابي، وشددت وزارة خارجية البحرينية، على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب بكل صوره وأشكاله وضد كل من يحاول المساس بأمنها أو يهدد استقرارها، ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لحماية مؤسساتها والدفاع عن مصالحها، وتأييدها فيما تقوم به من جهود كبيرة ودور محوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الكويت: نطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجوم الإرهابي، وأوضح المصدر بأن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار المملكة، تطالب المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها, وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

مصر: نتضامن حكومة وشعبا مع المملكة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي، وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف .

الأردن: هذا التصعيد الخطير يستهدف أمن واستقرار المنطقة

أدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي الآثم، وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان، تصعيداً جديدا خطيراً يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة، وأكد تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم واستقرارهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.

جيبوتي: الهجوم يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً

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أدانت جمهورية جيبوتي بشدة، وعدت هذا العمل المستنكر استمراراً لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، مما يستدعي موقفاً دولياً أكثر حزماً في وجه الإرهاب.

أفغانستان: هذه الأعمال الإرهابية تضر باستقرار وأمن الأسواق النفطية

أعربت جمهورية أفغانستان الإسلامية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي، مؤكدة بأن الهجوم يتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تكفل حماية المنشآت النفطية والأعيان المدنية، وطالبت أفغانستان المجتمع الدولي بردع هذه النوع من العمليات الإرهابية, داعية المجتمع الدولي إلى مزيد من الحزم وصد خطط وأعمال الإرهابيين المغرضين, وقال سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية لدى المملكة سيد جلال كريم: إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تضر باستقرار وأمن الأسواق النفطية، ونعبر عن دعواتنا وتمنياتنا للمملكة العربية السعودية بالأمن والاستقرار ودوام الرخاء والازدهار وأن يحفظها وشعبها ويديمها ذخراً للإسلام والمسلمين.

التعاون الإسلامي: تقف المنظمة مع المملكة وتؤيد كل ما تتخذه من إجراءات

دان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، وشدد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت الرافض لجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية، مؤكدًا وقوف المنظمة مع المملكة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

أمانة مجلس وزراء الداخلية العرب: نؤيد الإجراءات السعودية لحماية شعبها

استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الإرهابي، وعبرت الأمانة عن إدانتها المطلقة للهجوم الإرهابي، مؤكدة في الوقت نفسه تضامنها التام مع المملكة في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، وعبرت الأمانة العامة في ختام بيانها على تقديرها البالغ لسعي المملكة العربية السعودية الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين.

السلمي: محاسبة المخططين والداعمين سواء أفراد أو جماعات أو دول

أدان رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، وقال: إن استهداف المعملين يُعد عملاً إرهابياً جباناً، ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواء كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً، وعبر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية، وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.