كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجهاض مخططا لتنفيذ عمليات إرهابية خلال "أربعينية الحسين" بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر بيان، صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم السبت، إنه "خلال عملية استباقية نوعية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء، من القاء القبض على شبكة إرهابية مكونة من 6 مجرمين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية خلال زيارة الأربعين، بينهم امرأة وهي زوجة أحد الإرهابيين في سوريا".

وقال البيان "جاءت عملية القبض في سامراء والجلام بعد متابعة مستمرة وأخذ الموافقات القضائية، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية أصوليا".

ويتوافد الملايين من داخل العراق ومن خارجها سنويا إلى محافظة كربلاء، لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين.

يذكر أن 31 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من مئة، الثلاثاء الماضي، إثر حادث تدافع في تجمع ديني، للاحتفال بذكر عاشوراء، في مدينة كربلاء، جنوبي بغداد.

وأعلن العراق في ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.

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ماهي أربعينية الحسين؟