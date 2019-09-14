كارتيرون: ” لقد حان الوقت لنتوج بعصبة الأبطال بعد 20 سنة من آخر تتويج”

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة لقدم، جاهزية عناصر الفريق من أجل خوض مباراة الغد أمام النصر الليبي، في إطار مباراة ذهاب الدور الأول لمنافست عصبة الأبطال الإفريقية، مشددا في الوقت ذاته على صعوبة المهمة.

وقال كارتيرون، في تصريح إذاعي، اليوم السبت، إن الفريق الليبي سيحاول بكل إمكانياته من أجل إحراج الرجاء البيضاوي، وسيقدم كل ما في وسعه، لذلك فإن المهمة لن تكون سهلة.

غير أنه شدد على أنه،” درس الخصم بشكل كافي، واطلع على نقاط قوته وضعفه، لذلك فإنه واثق من قدرة مجموعته على تقديم مباراة كبيرة، والعودة للديار بنتيجة إيجابية، تسهل عليه المهمة، في لقاء العودة”.

كارتيرون، الذي يرغب في نسيان إخفاق كأس العرش الأخير، رفع سقف التحدي عاليا، في ذات التصريح، مؤكدا على أن طموح الفريق هذا الموسم هو التتويج باللقب، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” لقد حان الوقت لنحتفل بعشرين سنة من التتيوج بآخر لقب، بالفوز بلقب جديد، أنا أعتقد بأننا قادرون على ذلك”.

جدير ذكره، أن الرجاء، وبعد تجاوزه لبريكاما الغامبي في الدور التمهيدي، يجابه فريق النصر الليبي، يوم غد الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، في إطار ذهاب الدور الأول، من أغلى المنافسات القارية.