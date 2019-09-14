البطولة الاحترافية.. التعادل الإيجابي يحسم ديربي الفوسفاط بين أولمبيك آسفي و”لوصيكا”

انتهت المباراة الافتتاحية للموسم الجديد من البطولة الاحترافية، والتي جمعت اليوم السبت، بين فريقي أولمبيك آسفي، وضيفه أولمبيك خريبكة، بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

وتمكن كوفي بوا من التوقيع على أول أهداف البطولة هذا الموسم، بعد مرور 10 دقائق على ضربة البداية، وذلك عن طريق ركلة جزاء، منهيا الشوط الأول من المواجهة، بتقدم القرش المسفيوي بهدف نظيف.

ونجح فريق أولمبيك خريبكة، في الجولة الثانية من المباراة، التي احتضنها ملعب المسيرة بآسفي، وسط حضور جماهيري ضعيف، في ظل مقاطعة الجماهير المسفيوية لمباريات فريقها، نجح “لوصيكا” في إدارك التعادل عند الدقيقة 62، بواسطة اللاعب رضا الهجهوج.

وخرج كل فريق عقب هذا التعادل، بنقطة في رصيده، علما أن أولمبيك آسفي سيرحل الأسبوع المقبل إلى الرباط لمواجهة الجيش الملكي، بينما يستضيف أولمبيك خريبكة حسنية أكادير، برسم ثاني جولات البطولة.