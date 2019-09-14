كأس “كاف”.. نهضة بركان يخسر موقعة الذهاب أمام أشانتي غولد الغاني

عاد فريق نهضة بركان، بهزيمة قوامها ثلاثة أهداف لاثنين، من أرض مضيفه أشانتي غولد الغاني، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن ذهاب الدور 32 (1)، من كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

ونجح أشانتي غولد في إنهاء الشوط الأول من المباراة التي احتضنها ملعب “لان كلاي”، بمدينة أوبواسي، متقدما بهدفين دون رد، تناوب على توقيعهما كل من إيريك دونكور، وشافيو ميموني في الدقيقتين 16 و45 على التوالي.

ودخل لاعبو نهضة بركان، الجولة الثانية بحثا عن توقيع الأهداف، وذلك ما تأتى عن طريق القائد محمد عزيز، الذي نجح في تضليل الفارق عند الدقيقة 51، قبل أن يعدل زميله محمد فرحان 6 دقائق بعد ذلك الكفة للفريق البرتقالي، غير أن فرحة العناصر البركانية بهذا الهدف لم تدم أكثر من ثلاث دقائق، حين أعاد أموس أدي التقدم لفريقه من جديد، بإحرازه ثالث الأهداف.

هذا وتقام مواجهة الإياب في 26 من الشهر الجاري، على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان، إذ يكفي ممثل كرة القدم الوطنية، الفوز بهدف نظيف للعبور إلى الدور الموالي.