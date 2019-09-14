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لقي شاب ألماني الجنسية مصرعه غرقا في شلالات أوزود بإقليم أزيلال، بعد ظهر اليوم السبت، بعدما سقط من رأس الشلال، على علو أزيد من 120 مترا.
ورجحت مصادر “اليوم 24″، انتحار السائح، الذي يبلغ حوالي 25 سنة من العمر، من رأس الشلال، في مشهد أفزع جميع المواطنين بمكان الحادث، بينما رجح البعض الآخر سقوطه عن طريق الخطأ ليلقى حتفه فوق صخرة على الفور بعين المكان.
وأكد المصدر ذاته، أن مكان الحادث عرف حالة استنفار لرجال الدرك الملكي وعناصر الوقاية المدنية، الذين يحاولون نقل جثة الهالك الذي سقط فوق الصخور، إلى مستودع الأموات.
من جهة أخرى، تشهد شلالات أوزود كل سنة، تسجيل حالات عديدة للغرق، وفي كل مرة تتحول رحلات سياحية بين الأصدقاء إلى فواجع.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع سائح ألماني بشلالات أوزود…سقط من أعلى الشلال وتضارب بين انتحار وانزلاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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