هجمات الحوثيين توقف إنتاج 5 ملايين برميل نفط يوميا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لم تقتصر الهجمات التي شنّها الحوثيّون، فجر السبت، على المنشآت النفطية السعوديّة بطائرات مسيّرة، على الأضرار الأوليّة فقط، إذ كشفت وكالة "رويترز"، أنها أثّرت على إنتاج 5 ملايين برميل من النفط يوميًا.

وبحسب ما نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطّلعة، فإنّ إنتاج النفط السعودي والصادرات منه تعطلا بعد هجمات الحوثيّين على منشأتين لشركة أرامكو إحداهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وقال أحد المصادر للوكالة إن الهجمات ستؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للسعوديّة.

ومن غير المعروف ما هي المدّة التي ستستغرقها السعوديّة لإصلاح الضرر في المنشآت النفطيّة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، إن 10 طائرات مسيرة نفذت الهجوم على مصفاتي بقيق وخريص التابعتين لشركة "أرامكو" السعودية.

وأضاف أن الحوثيين سيوسعون نطاق هجماتهم على السعودية.

وكان قد اندلع حريقان في منشأتين نفطيتين تابعتين لـ"أرامكو" السعودية، في الساعات الأولى من فجر اليوم ، وذلك من جراء استهدافهما في هجوم بطائرات مسيرة.

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ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية قوله إنه "عند الساعة الرابعة (01:00 ت غ) من صباح اليوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو بإخماد حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار" مشيرةً إلى "السيطرة على الحريقين والحدّ من انتشارهما".

وأضاف المتحدث أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في الهجوم الذي وقع في شرقي السعودية إلا أنه لم يحدّد مصدر الطائرات المسيّرة.

وفي الأشهر الأخيرة، أطلق الحوثيون صواريخ عبر الحدود، وشنّوا هجمات بواسطة طائرات مسيّرة مستهدفين قواعد جوية سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك ردّ على غارات التحالف العسكري بقيادة السعودية على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

ولم يعلن الحوثيون بداية مسؤوليتهم عن هجوم السبت. وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين قد قالت، في وقت سابق، إن المتحدث باسم الجيش سيدلي ببيان "بشأن إحدى العمليات الكبرى للطيران المسيّر في العمق السعودي خلال الساعات المقبلة".

وكان قد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في معمل شركة أرامكو السعودية بمنطقة البقيق في السعودية.

وندّد عدد من دول العالم بالهجوم الحوثي، منها الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات.

فقال السفير الأميركي في الرياض، جون أبي زيد، "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص... هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر، تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلا أم آجلا إلى فقدان أرواح بريئة".