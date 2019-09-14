إصابة شابين في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شابان، أحدهما قاصر، اليوم، السبت، جراء جريمة إطلاق نار في مدينة أم الفحم.

وبحسب بيان صادر عن مشفى العفولة، فإنّ شابا يبلغ من العمر 18 عامًا أصيب بجراح متوسّطة إلى خطيرة؛ بينما أصيب الآخر، ويبلغ من العمر 17 عامًا بجراح طفيفة.

وشهدت أم الفحم منذ مطلع العام الحالي عددًا من جرائم إطلاق النار، أسفرت إحداها عن مقتل الشاب ساهر محاميد (19 عامًا)، الذي تعرّض لإطلاق نار أثناء قيادته دراجته النارية قرب منزله، بمنطقة بيدر دبالا.

واعتقلت الشرطة 4 مشتبهين بالجريمة. وحول تفاصيلها، أشارت إلى أنها تلقت بلاغًا الساعة الـ23:00 من مساء السبت 12 كانون الأول/ يناير الماضي حول إصابة شخصين من مدينة أم الفحم في حي "برغل" في المدينة، أثناء ركوبهما على دراجة نارية، فتم نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة، حيث وصفت حالة ساهر محاميد بالحرجة فارق على إثرها الحياة، فيما وصفت حالة الآخر بالطفيفة.

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وقالت الشرطة إن المشتبه بهم الأربعة وصلوا إلى مكان الجريمة وبحوزتهم أسلحة غير قانونية (مسدس وكارلو). خرج اثنان منهم من السيارة واختبأوا في حقل زيتون على جانب الطريق لانتظار الضحية. في حين غادر آخران المكان.

وأضاف البيان أنه "عندما وصل ساهر إلى المكان قام المختبئون بإطلاق النار، فيما عاد آخران فور إطلاق النار، وأقلّا مُطلقي النار ومن ثم هربوا من المكان".

وادعت الشرطة أنه "يشتبه أن الخلفية للحادث تعود إلى صراع قديم بين العائلات".

وأشارت الشرطة إلى أن "محامي الدفاع عن المشتبه بهم قدموا أربعة استئنافات إلى المحكمة المركزية حول قرار محكمة الصلح بتمديد توقيف المعتقلين على ذمة التحقيق، طالبين إطلاق سراحهم، لكن المحكمة المركزية رفضت جميع الاستئنافات وفقًا لجودة القرائن والأدلة في القضية".