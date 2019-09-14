شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تغلق عشرات الصيدليات بذرائع واهية لغرض الاتاوات المالية والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية في صنعاء إن مليشيا الحوثي اغلقت عشرات الصيدليات في العاصمة صنعاء بذرائع مخالفات للمعاير.

وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي والموظفين الموالين لها بوزارة الصحة ومكاتبها في مديريات أمانة العاصمة، نفذت نزولاً ميدانياً وأغلقت العشرات من الصيدليات في عديد مديريات بالعاصمة صنعاء تحت ذرائع واهية.

وتتحجج مليشيا الحوثي بعدة ذرائع لإغلاقها وابتزاز مالكيها منها "وجود أدوية مهربة، وترخيص فتح الصيدلية ومزاولة العمل"... وغير ذلك.

وبحسب المصادر فقد ارسلت مليشيا الحوثي اللجان الميدانية تحت مسمى تطبيق المواصفات والمقاييس وهدفها الحقيقي إجبار مالكي الصيدليات على دفع جبايات مالية باهظة وفرض غرامات المخالفة للمليشيا الحوثية وتهددهم بالإغلاق في حال الرفض تحت مسمى مخالفة المواصفات والمقاييس.