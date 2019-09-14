شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتحركات للمليشيا في منبه وشدا والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، أيلول 14، 2019، مواقع وتحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية مع المملكة العربية السعودية، تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

ولفتت المصادر إلى أن القصف طال أكثر من موقع للمليشيا في المديرية.

وأضافت المصادر أن قصفا صاروخيا ومدفعيا استهدف أيضا تحركات للمليشيا في مديرية شدا الحدودية بالمحافظة ذاتها.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكانت مقاتلات التحالف قصفت، في وقت سابق اليوم، مواقع وأهداف لمليشيا الحوثي في المحافظة.

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وقالت مصادر إن مواقع للمليشيا في منطقة الجعملة التابعة لمديرية مجز في المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

إلى ذلك، قصفت المقاتلات الحربية، بعد ظهر اليوم، أهدافا للمليشيا داخل معسكر الجمهورية شمال مركز المحافظة.

وأكدت المصادر أن المعسكر تعرض لقصف جوي عنيف، مشيرة إلى أن التحليق في أجواء مدينة صعدة مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.