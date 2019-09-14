القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت ريبيكا قرنق، أرملة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان إن زيارة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى دولة جنوب السودان هي أول زيارة له خارج الخرطوم.
ريبيكا أضافت على هامش الزيارة أن يأتي حمدوك إلى هنا فهذا يعني الكثير بالنسبة لشعبي البلدين، وبالنسبة لي بشكل خاص بصفتي أمًا لشعب الجنوب، وهو صديق للدكتور الراحل جون قرنق، وأن زيارته إلى قبره ذرفت من أجلها الدموع.
كانت هذه تفاصيل خبر أرملة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان: زيارة حمدوك لجوبا مهمة لشعبي البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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