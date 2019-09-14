جريفيث يندد بهجمات الحوثي ضد السعودية: تهدد الأمن الإقليمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، السبت، إن الهجوم الإرهابي الحوثي على منشأتين نفطيتين في السعودية تشكل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي.

وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيّرة على المنشأتين التي تبنتها مليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكدا أن هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية.

ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، وحثّها على منع تكرار مثل هذه الهجمات الإرهابية التي تزيد من تعقيد الوضع الهش أصلاً، وتعرّض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة للخطر.

وفي وقت سابق السبت، قال المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية إن فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت عند الساعة الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.