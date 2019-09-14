وزير الداخلية السوداني لـ"العين الإخبارية": أنجزنا اتفاقيات مهمة بين الخرطوم وجوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفريق شرطة الطريفي إدريس وزير الداخلية السوداني، إن هناك اتفاقيات عديدة تم تفعيلها بين الخرطوم وجوبا في إطار تعزيز التعاون المشترك وتم مناقشة تفاصيل حرية التنقل وحركة الأفراد بين البلدين.

وأكد الطريفي أنه تم الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني على إيفاد مدربين إلى جوبا، لتأهيل قوات الشرطة ورفع كفاءتها وأن هناك عشرة معابر سيتم افتتاحها تباعا لتسهيل حركة البضائع بين البلدين.