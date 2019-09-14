بريطانيا تطالب الحوثيين بوقف استهداف المناطق المدنية في السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت بريطانيا، السبت، مليشيا الحوثي الإرهابية بوقف استهداف المناطق المدنية في السعودية.

وقال أندرو موريسون وزير الشؤون الخارجية البريطاني المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه "ينبغي للحوثيين وقف تقويض أمن السعودية بتهديد المناطق الأمنية والبنية التحتية التجارية".

وأكد، في تغريدة على تويتر :"أن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية غير مقبول بالمرة".

كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال، السبت، فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو باشرت حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص.

وأوضح أن الحريقين نشبا نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، وتم السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.