الان تتابع غير مقبول بالمرة.. بريطانيا تدين الهجوم الحوثي الإرهابي على منشآت أرامكو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 قال وزير الشؤون الخارجية البريطاني إن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية “غير مقبول بالمرة” وأضاف الوزير، في بيان، إنه “ينبغي للحوثيين وقف تقويض أمن السعودية بتهديد المناطق الأمنية والبنية التحتية التجارية”.

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