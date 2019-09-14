السيسي: الجيش المصري وطني وشريف

السبت 14 سبتمبر 2019

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

كتب الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري "وطني وشريف وصلابته نابعة من شرفه".

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وقال السيسي في مؤتمر للشباب في القاهرة، السبت، تم تخصيصه لمناقشة موضوع تأثير نشر الأكاذيب والشائعات الإلكترونية على الدولة، إن الشائعات الموجهة إليه "كذب وافتراء".

وقال الرئيس المصري إن هذه الشائعات "الهدف منها تحطيم إرادتكم (إرادة المصريين) وفقدانكم الأمل والثقة".

وعن بناء القصور الرئاسية، قال السيسي: "أنا أبني دولة جديدة ليست باسمي وانما باسم مصر".

وشدد السيسي على أنه حتى إذا كان بين ما قيل "معلومات بعضها صحيح"، فهذا لا يعني "هدم كيان" الجيش بأكمله.