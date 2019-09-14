السيسي يرد على ادعاءات تأجيل دفن والدته: هذا كذب وافتراء

الموجز

علّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الادعاءات التي أطلقت خلال الفترة الأخيرة بشأن تأجيل دفن والدته 3 أيام حتى افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأكد الرئيس السيسي أن هذا "كذب وافتراء"، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية طالبته بعدم الحديث عن هذا الأمر، مشدداً على ضرورة بث الطمأنينة في نفوس كل المصريين.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان: "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، ضمن فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، والمنعقد حالياً بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

Advertisements

وتتضمن أجندة المؤتمر 3 جلسات، الأولى " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وستتناول استعراض تطور الإرهاب وتنامى الإرهاب فى المنطقة، وعودة مقاتلى داعش، وتأثير الإرهاب على مصر والعالم.

وتتضمن الجلسة الثانية "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع"، وستناقش دور السوشيال ميديا فى تزييف الوعي بطرق حديثة، وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، واستعراض ما يتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها جزءا من حروب الجيل الرابع.

وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الأبرز وهي "اسأل الرئيس"، حيث يقوم فيها الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع المصريين، والرد على أسئلتهم، فى محاولة منه لإثراء وزيادة الوعى العام للمصريين بكل ما يدور فى البلاد.