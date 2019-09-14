فنيانوس من حاصبيا: سيكون لهذه المنطقة حصة وازنة في وزارة الاشغال

حضر وزير الاشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​ خلال زيارته لمنطقة ​حاصبيا​ بعد ظهر اليوم ورشة عمل مع اتحادي بلديات منطقتي حاصبيا والعرقوب بحضور كافة المجالس ​البلدية​، للاطلاع منهم على اوضاع وحاجات قراهم وبلداتهم لا سيما المشاريع الملحة منها، أعقبه احتفال تكريمي تخلله مأدبة غداء اقامها على شرفه أمين عام كتلة التنمية والتحرير النائب ​انور الخليل​ في دار حاصبيا، بحضور وزير المال ​علي حسن خليل​ ووزير الزراعة حسن اللقيس والنائب علي فياض ومفتي مرجعيون حاصبيا القاضي حسن دللي، وممثلين عن نواب المنطقة وفعاليات حزبية وسياسية واجتماعية، وعن القوى الامنية.

و اكد فنيانوس في كلمته انه سيكون لهذه المنطقة حصة وازنة في ​وزارة الاشغال​ والنقل من خلال الاطلاع على حاجاتها من قبل رؤساء البلدديات، لافتا الى ان الوزارة ستعمل على تنفيذ مشروعين ملحين، بأسرع وقت ممكن، وبهما نكون قد بدأنا بخطة انماء لهذ المنطقة.

من جهته اعتبر النائب انور الخليل ان المخططات المطروحة على مستوى الحكم و​الحكومة​ والتي بدأت من الاجراءات التقشفية في موازنة العام 2019 لا بد ان تستكمل بمجموعة اخرى من الاجراءات والتشريعات بمعزل عن اي شروط تفرضها مقررات سيدر، فالاصلاح السياسي والضريبي و​مكافحة الفساد​ وتنفيذ 52 قانونا قابعين في جوارير الحكومة، هو الذي يجب القيام به، مشيرا الى ان وراء كل قانون لا ينفذ قطبة فساد لم تعد مخفية على أحد.

ووعد الخليل، بمتابعة المشاريع الانمائية للمنطقة، مع وزارة الاشغال والنقل، من خلال آلية تحقق اكبر عدد ممكن من الحاجات الملحة للمنطقة، على أمل ان تنفذ المشاريع الاخرى، العام المقبل.

وسلّم الخليل، فنيانوس في الختام، درعا تقديريا.