عائلة المفقود قزحيا جبرايل ناشدت للادلاء بأي معلومة عنه

ناشدت عائلة المواطن قزحيا عبدو جبرايل، المفقود منذ يومين، كل من شاهده أو يعرف عنه شيئا الاتصال بفصيلة برمانا في قوى الأمن الداخلي على الرقم 04/860226، أو على الرقم 555103-70.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد عممت أمس، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة جبرايل (مواليد 1950- لبناني)، مشيرة إلى أنه غادر منزله في قنابة بعبدات أمس الأول، متوجها إلى منزل شقيقته في بعبدات، ولم يعد.
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