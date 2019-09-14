ياسين جابر: حكومة اثيوبيا مسؤولة بشكل تام عن قضية حسن جابر

استنكر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ "عملية القرصنة التي حصلت في مطار اديس ابابا للمواطن حسن جابر"، مؤكداً أنه "من غير المقبول ان انسان يمر ترانزيت في هذا المطار ويتعرض لاختفاء بدون ان يكون هناك اي معلومات عن ماذا حصل معه".

وخلال وقفة تضامنية حاشدة امام السراي الحكومي احتجاجا على عملية الخطف التي تعرض لها جابر، اعتبر أن "حكومة ​اثيوبيا​ مسؤولة بشكل تام عن هذه القضية، ونحن منذ اللحظة الاولى تواصلنا مع الخارجية اللبنانية وبالذات مع الوزير ​جبران باسيل​ وبدأت الخارجية بالتحرك وبالامس استطاعت ان تجبر القائم بالاعمال الاثيوبي على الحضور الى وزارة الخارجية ووجهت له انذار حتى يوم الاثنين حتى يكون هناك معلومات واضحة عن ما حصل لرجل الاعمال حسن جابر".

وأضاف: "الامر اليوم لم يعد فقط يمس حسن جابر ، بل الموضوع اليوم يمس كل مغترب لبناني يمر في اديس ابابا، وكما تعلمون هناك الوف اللبنانيين عبر هذا المطار على متن الخطوط الاثيوبية، اذا اليوم يشعر الجميع انه في خطر من خلال الطيران الاثيوبي وعبر المرور بمطار اديس ابابا".