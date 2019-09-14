الأب جلخ: بشير الجميل حمل صليب لبنان وسار به كعلامة حب للبنان

أشار الأب جورج جلخ إلى أن الرئيس الراحل ​بشير الجميل​ حمل صليب لبنان وسار به كعلامة حب للبنان وللانسان، لافتاً إلى أن الجميل لم يخجل يوما بالصليب الذي حمله جسر عبور الى قلوب الجميع حتى صار الرئيس الجامع الكل.

وفي عظته في قداس بالذكرى 37 لاستشهاد الجميل في كنيسة مار ميخائيل في ​بكفيا​، أشار إلى أننا "كنا وسنبقى ابناء الرجاء المسيحي وننظر الى المصلوب من خلال القيامة الآتية، وكنا وسنبقى ننظر الى لبنان برؤية وشجاعة وايمان بشير"، لافتاً إلى أن الجميل سعى دائما الى الحلول وهذا ما نفتقده اليوم.