رعا قائد القطاع الشرقي في قوات ​اليونيفيل​ الجنرال رافاييل مارتينيز، حفل مشروع تقديم مولد كهربائي لقرية فردا الحدودية قضاء ​مرجعيون​، بتمويل من المملكة الاسبانية وذلك في باحة كنيسة مار يوحنا، بحضور الاب منصور الحكيم وضباط من ​قوات اليونيفيل​ وفعاليات من البلدة والمنطقة.

وقد أكّد الجنرال مارتينيز مواصلة التقديمات ضمن الامكانات الممكنة لابناء المنطقة الواقعة تحت سيطرة عمل اليونيفيل، وبدوره ثمن الاب الحكيم للكتيبة الاسبانية خاصة، ولليونيفيل عامة على اللفتة الكريمة وما تقدمه من مشاريع خدماتية وانماية لابناء المنطقة.

وفي الختام تم التوقيع على التسلم والتسليم بين مارتينيز والحكيم.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكتيبة الاسبانية قدّمت مولدا كهربائياً لبلدة فردا الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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