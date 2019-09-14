الراعي وصل إلى لحفد ورفع الصلاة لمناسبة عيد الصليب

وصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قبل قليل إلى بلدة لحفد في قضاء جبيل، مستهلا زيارته الرعوية إلى بلدات: لحفد، ميفوق وجاج، والتي تستمر حتى مساء غد الأحد.
وكان في استقباله في باحة كنيسة مار اسطفانوس النائب سيمون أبي رميا، راعي الأبرشية المطران ميشال عون، رئيس البلدية ابراهيم مهنا واعضاء المجلس البلدي، مختار البلدة جوزف نعمة، رئيس دير مار مارون عنايا الآباتي طنوس نعمة، كاهن الرعية الخوري طوني حردان ولفيف من الآباء والكهنة، وحشد من الأهالي.
وعلى الفور توجه الراعي مع مستقبليه إلى الكنيسة، حيث رفع الصلاة لمناسبة عيد الصليب، ثم انتقل الجميع إلى صالون الكنيسة. على أن يدشن لاحقا دار المطرانية الصيفي بعد إعادة ترميمه.
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