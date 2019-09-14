الراعي وصل إلى لحفد ورفع الصلاة لمناسبة عيد الصليب

وصل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، قبل قليل إلى بلدة لحفد في قضاء جبيل، مستهلا زيارته الرعوية إلى بلدات: لحفد، ميفوق وجاج، والتي تستمر حتى مساء غد الأحد.

وكان في استقباله في باحة كنيسة مار اسطفانوس النائب ​سيمون أبي رميا​، راعي الأبرشية ​المطران ميشال عون​، رئيس البلدية ابراهيم مهنا واعضاء المجلس البلدي، مختار البلدة جوزف نعمة، رئيس ​دير مار مارون عنايا​ الآباتي ​طنوس نعمة​، كاهن الرعية الخوري طوني حردان ولفيف من الآباء والكهنة، وحشد من الأهالي.

وعلى الفور توجه الراعي مع مستقبليه إلى الكنيسة، حيث رفع الصلاة لمناسبة ​عيد الصليب​، ثم انتقل الجميع إلى صالون الكنيسة. على أن يدشن لاحقا دار المطرانية الصيفي بعد إعادة ترميمه.