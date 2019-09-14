خارجية البريطانية تندد بالهجوم على معملين لشركة أرامكو في السعودية

نددت ​وزارة الخارجية البريطانية​ بالهجوم على معملين لشركة أرامكو في ​السعودية​، معتبرة أنه أمرا غير مقبول بالمرة. وأكدت الخارجية البريطانية "ضرورة أن يتوقف المتمردون الحوثيون عن استهداف أمن السعودية من خلال تهديدهم للمناطق المدنية والبنى التحتية".

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