أفادت مصادر قناة "الجديد" بأن ​السفارة الأميركية​ في بيروت أرسلت مندوبين وطبيب معالج لرعاية العميل الموقوف ​عامر الفاخوري​، مشيرة إلى أن الفاخوري تحدث أمامهم عن أنه وقع افادة لم يطلع عليها.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجديد: الفاخوري أبلغ مندوبين من سفارة أميركا بأنه وقع افادة لم يطلع عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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