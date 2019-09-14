ترامب: ناقشت مع نتانياهو إمكانية المضي قدما بمعاهدة الدفاع المشترك

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنه بحث عبر الهاتف مع رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي بنيامين نتانياهو إمكانية المضي قدما بتوقيع معاهدة الدفاع المشترك بين ​الولايات المتحدة​ وإسرائيل.

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