MTV: واشنطن تستعد لفرض عقوبات على شخصيات مسيحية حليفة لحزب الله

أفادت مصادر أميركية، عبر قناة الـ"MTV"، بأن الإدارة الأميركية تستعد لفرض عقوبات جديدة على أسماء مقربة من "حزب الله"، ستشمل شخصيات مسيحية على علاقة تحالفية مع الحزب، بالإضافة إلى رجال أعمال وتجار يسهلون أعمال الحزب.
وأفادت عن وسطاء نافذين دخلوا على الخط لتأجيل فرض العقوبات أو إستبعاد بعض الأسماء منها.
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