الولايات المتحدة.. قتيل وجريحان بإطلاق نار في محطة قطارات

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أفادت السلطات الأمريكية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح في حادث إطلاق نار وقع مساء الجمعة بمحطة للقطارات الخفيفة في مدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة.
وقال شاهد عيان لصحيفة "سيتل تايمز"، إن مطلق النار كان يرتدي سترة قاتمة اللون وصرخ، قبل أن يلتقط بندقية، ويبدأ في إطلاق النار ثم هرب.
وذكرت إدارة الإطفاء بالمدينة، أن شخصا مات بعد أن حاولت الطواقم الطبية جاهدة إنقاذ حياته، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، والآخر في حالة مستقرة.
ورجحت الشرطة أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا، وأن شجارا ربما حصل بين المجرم وضحاياه في مقهى مجاور وانتهى إلى إطلاق نار بعد انتقالهم إلى نفق المحطة.
وقالت الشرطة إنها تجري عملية بحث عن المشتبه بتورطه أو تورطهم في الجريمة.
المصدر: وسائل إعلام أمريكية
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شاهد: شعبية ألعاب الهواتف الذكية ترتفع مع قدوم تكنولوجيا جي5
يجلب معرض طوكيو الضخم للألعاب الالكترونية وألعاب الفيديو المولعين من مختلف الأصقاع. ويشارك في المعرض الذي يفتتح نهاية الأسبوع محترفون وتجار ليطلعوا على منتوجات 655 شركة من مختلف أنحاء العالم. ويتوقع أن يبلغ عدد الزائرين 250 ألف زائر. في أكبر معرض ألعاب في طوكيو يوجد 2417 جناحا، خصص لأكثر من 1520 لعبة. ومن بين أكبر المعروضات نجد "أيسبورن" من سلسلة مونستر هانتر لكابكوم، وتتعلق النسخة الجديدة بأرض جليدية يترك عليها اللاعبون لصيد وحوش تطلق مجددا. وبالنسبة إلى لعبة "فاينال فانتيزي7" التي أطلقت أول مرة في أيلول سبتمبر 1997 فإنها ستخرج في حلة جديدة متوقعة في شهر آذار مارس المقبل. اما "ديث ستريندينغ" لشركة كوجيما للانتاج فسوف تطلق للمولعين في 8 تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وبعيدا عن العاب ألواح المفاتيح (كونسول غيم)، هناك طلب متزايد على ألعاب الموبايل. وبحسب المنظمين للمعرض فإن حوالي 30% من العناوين المعروضة هذه السنة مخصصة لأنظمة "أي أو أس" و"أندرويد"، وهو ما يؤكد الشعبية المتواصلة للالعاب الموجودة على الهواتف الذكية. إحدى المعروضات الكبيرة في المعرض تعود لمشغل الهواتف الياباني "أن تي تي دوكومو"، والتي خصصت لتكنولوجيا جي5، الأحدث في عالم الانترنت، التي تبشر بالسرعة الكبيرة. وسيكون لهذ التكنولوجيا بحسب المختصين تأثير كبير في مجال الصناعات الترفيهية، خاصة في ظل الاقبال المتزايد على العاب الموبايل. وظهرت في المعرض كذلك تقنية "غيتبوكس" الخاصة بالهولوغرام، التي تخول التفاعل مع الجمهور. ويقول مختصون إن إمكانية العيش مع الشخص الذي تحبه ستصبح أكثر شيوعا في المستقبل، بفضل هذه التقنية، ولكن افتراضيا فقط. للمزيد على يورونيوز: هواوي تكشف النقاب عن " كيرين 990" أحدث شريحة اتصالات سامسونغ لن تُسوق هاتفها الجديد القابل للطي غالاكسي فولد في بلجيكا
Euronews (Ar)
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المرزوقي ليورونيوز: التونسيون خُدعوا وإذا انتخبت سأعمل على الملفات التي لم تنجز
في مقابلة خاصة ليورونيوز مع الرئيس التونسي السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية عن حزب تونس الإرادة المنصف المرزوقي، توجهنا له بعدد من الأسئلة حول سياساته التي سينفذها ومواقفه التي سيتخذها في حال أعاد التونسيون إنتخابه من جديد. عن دوافع التونسيين لانتخابه مجدداً وعن المختلف الذي سيقدمه للشعب التونسي بحال أعاد انتخابه، قال المرزوقي إن الشعب التونسي إكتشف حجم الخديعة التي تعرض لها في السنوات الخمس التي تلت فترة حكمه حيث قُدمت له كثير من الوعود الكاذبة، وتعهد بالعودة إلى العمل على الملفات التي بدأ بها أثناء فترة حكمه ولم تنجز بعد خروجه من الحكم، كملف الأموال المنهوبة، والديون، والفساد. أما بخصوص ملف الأمن القومي والوضع في ليبيا بما يشكله من تهديد لتونس، أمل المرزوقي أن تعود تونس للعب دورها في حل الملف الليبي، وقال إنه سيسعى لتحريك الملف والتعامل معه كشأن داخلي وليس كشأن خارجي، فأمن تونس من أمن ليبيا والعكس صحيح، حسب تعبيره. وبسؤاله عن دوره كأكثر الداعيين لإسقاط حكم الرئيس السوري بشار الأسد واحتضان تونس في عهده مؤتمر أصدقاء سوريا، قال المرزوقي إن اختيار تونس لهذه المهمة لم يتم خلال حكمه بل كان المؤتمر مبرمجاً قبل توليه السلطة، كما نفى أن يكون قد تحدث عن إزاحة بشار الأسد، بل ما نادى به كان عدم تسليح الثورة، وعدم التدخل الخارجي فيها، والتحذير من الحرب الأهلية. وذكر أنه لن يعيد العلاقة مع سوريا إلا بوجود حكومة ورئيس منتخب، مثلما هو الحال في تونس. حول ملف المقاتلين التونسيين في الخارج، أكد المرزوقي أن اتهامه بالتورط بتسفير الشباب التونسي إلى الخارج كذبة كبرى، فهو من كان يمنعهم عندما كان رئيساً. وحول إمكانية عودتهم لبلادهم، استشهد بالدستور قائلاً إنه من الناحية القانونية لا يستطيع منع أي تونسي من العودة لوطنه، لكن سيتم التعامل مع كل حالة بمقتضى وضعها. عن علاقة تونس مع الاتحاد الأوروبي وما هو منتظر منه، كان المرزوقي واضحاً بأن أوروبا يجب أن تدعم تونس اقتصادياً وإلا لن يكون هناك مفر من تهديدات حقيقية سيواجهها الاتحاد، الذي بحسب المرزوقي أيضاً لم يدعم تونس فعلياً حتى الآن. للمزيد على يورونيوز: الرئيس التونسي الأسبق بن علي "مريض جدا وحالته الصحية سيئة" حسب تصريح محاميه لإذاعة محلية مرشح الرئاسة التونسية الموقوف نبيل القروي يبدأ إضراباً عن الطعام شاهد: محطات تونس الزمنية ما بين ثورتي البوعزيزي والزرقي
Euronews (Ar)
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مساع للتخلص من ظاهرتي التسول والدعارة في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا
منذ أربع سنوات تعيش برتكان الميهو في شوارع العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وهي الآن حامل في شهرها السابع. لقد مكثت برتكان من قبل في مركز حكومي لإعادة التأهيل لمدة خمسة أشهر، ولكنها هربت منه لتعود إلى حياة الشوارع من جديد. وتقول برتكان: "سواء كنت طفل شوارع أو ممارس للدعارة فإن ذلك لا يمثل الحياة التي اخترتها. لا أحد يختار الدعارة أو التسول "كعمل" بينما له سقف يحميه. ما نريده الآن هو نوع من التدريب، ولكن قبل كل شيء نريد سقفا يحمينا". يعيش في أثيوبيا أكثر من 100 مليون نسمة، ومنذ أكثر من عشر سنوات يشهد اقتصاد هذا البلد نموا، هو من بين الاقتصادات الأكثر تسارعا في القارة، ولكن مكتب أديس أبابا للشؤون الاجتماعية والعمل يقدر وجود حوالي 50 ألف شخصا يعيشون في شوارع العاصمة، إلى جانب نحو 10 آلاف شخص يمارسون الدعارة. ويحاول المسؤولون في العاصمة الأثيوبية تحسين صورة المدينة، حيث تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى منع التسول وممارسة الدعارة في أديس أبابا. وقدم المشروع أثناء مؤتمر في شهر آب أغسطس الماضين لتقييم آراء حوالي ثلاثة ملايين شخص يقطنون المدينة. وقد أقامت السلطات مراكز إعادة تأهيل لتوفير الرعاية الطبية وللمساعدة في التخلص من الإدمان، بعد تقديم الارشادات والتدريبات اللازمة. وتقول تسيديريدا سيوم التي مكثت في الشوارع طيلة ثلاثة أشهر قبل أن تلتحق بأحد المراكز، إنها سعيدة بالالتحاق بالمركز لأن منظمة أنقذتها مما هي فيه، ولتكتشف نفسها وتتخلص من حالة الإدمان الذي تعاني منها، وتضيف القول إن خطتها المستقبلية تتمثل في التعلم والحصول على عمل ومساعدة عائلتها، حين تكون قد تغيرت نحو الأفضل. للمزيد على يورونيوز: 3 ملايين نازح في إثيوبيا جراء العنف العرقي... والمنظمات تحاول تلبية الحاجات أكواخ من الصفيح ومكاتب رسمية فارغة تحولت لمنازل النازحين الى إقليم أوروميا الإثيوبي
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Euronews (Ar)
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تعرف على أكثر المدن العربية أماناً في عام 2019
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.