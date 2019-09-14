الولايات المتحدة.. قتيل وجريحان بإطلاق نار في محطة قطارات

دبي - بواسطة محمد فارس © ABC news

أفادت السلطات الأمريكية بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح في حادث إطلاق نار وقع مساء الجمعة بمحطة للقطارات الخفيفة في مدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة.

وقال شاهد عيان لصحيفة "سيتل تايمز"، إن مطلق النار كان يرتدي سترة قاتمة اللون وصرخ، قبل أن يلتقط بندقية، ويبدأ في إطلاق النار ثم هرب.

وذكرت إدارة الإطفاء بالمدينة، أن شخصا مات بعد أن حاولت الطواقم الطبية جاهدة إنقاذ حياته، وأن أحد المصابين في حالة حرجة، والآخر في حالة مستقرة.

ورجحت الشرطة أن إطلاق النار لم يكن عشوائيا، وأن شجارا ربما حصل بين المجرم وضحاياه في مقهى مجاور وانتهى إلى إطلاق نار بعد انتقالهم إلى نفق المحطة.

وقالت الشرطة إنها تجري عملية بحث عن المشتبه بتورطه أو تورطهم في الجريمة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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