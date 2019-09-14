شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الأعلى للإعلام": أوشكنا على الانتهاء من إعداد تقرير حالة الإعلام فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد التقرير السنوى للمجلس عن حالة الإعلام فى مصر، موضحا أن التقرير يضم أنشطة المجلس خلال العام. وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أنه سيكون هناك نوافذ كثيرة للحرية خلال الفترة المقبلة من بينها قانون حرية تداول المعلومات، متابعا: "الإعلام سيتمتع فى الفترة المقبلة بحق تدفق المعلومات وسيكون هناك تسامح أكثر عن الرأى والرأى الأخر وسيكون هناك نقلة فى المرحلة المقبلة".

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