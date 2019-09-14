شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة أنيسة حسونة: مؤتمر الشباب جاء فى توقيت مهم وناقش قضايا جوهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر الشباب الثامن، يأتى فى وقت هام للغاية، والملفات المطروحة على أجندة غاية فى الأهمية، مطالبة الشباب بضرورة التنبه إلى ما يحاك ضد مصر من مؤامرات وحروب الجيل الرابع.

وأوضحت فى بيان لها، أن مناقشة المؤتمر "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، وتأثير نشر الأكاذيب على الدولة فى ضوء حروب الجيل الرابع، يعكس الرغبة فى إطلاع الشباب على التحديات التى تواجه الدولة، خاصة وأنها أمور غاية فى الاهمية ويجب أن تأخذ نصيبها الجيد من المناقشة.

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كما أشادت بجلسة السوشيال ميديا، معلقة: "المتحدثون فاهمون موضوعهم وبيعرضوه ببساطة وبدون "فذلكة" وبيضيفوا معلومات فنية فى هذا المجال.

وأكدت أن الدولة المصرية وأجهزتها حريصة على تنفيذ توصيات مؤتمرات الشباب، على أرض الواقع وبشكل سريع جدا، وذلك نتيجة اقتناع القيادة السياسية ومسئولى الحكومة بما يطالب به الشباب والمشاركين، مثمنة الحرص الدائم على عقد مؤتمرات الشباب بشكل دورى وطرح قضايا جوهرية فى أجندة مناقشاته.