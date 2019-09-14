شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أبو العلا: الرئيس السيسي بعث برسائل عديدة للمصريين فى مؤتمر الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث برسائل عديدة إلى المصريين مفادها أننا نواجه حالة من التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وبناء دولة حديثة رغم كل المعوقات التى واجهتنا خلال السنوات الماضية.

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وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، بيان له اليوم أن الرئيس السيسى أكد أن الجيش المصرى هو حصن مصر ويعد هو الأقوى فى المنطقة بأسرها ومحاولات التشكيك فى القوات المسلحة لن يقبله المصريين لان العلاقة بين القوات المسلحة والشعب علاقة لا يمكن لأحد المساس بها.

وقال النائب أيمن أبو العلا، إن ما بين الرئيس والمصريين الثقة وهو ما يسعى البعض لضرب جدار الثقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى تم بناءها منذ سنوات، لافتا إلى كافة المشروعات التى تم إنجازها واجهنا من بعدها شائعات تهدف للنيل من ما تم تحقيقه.