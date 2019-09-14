شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية: الرئيس السيسي تعامل بمبدأ الصراحة والشفافية خلال مؤتمر الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسى بحزب الحرية المصرى، وأحد المشاركين بالمؤتمر الوطنى للشباب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحدث كعادته بروح الأب والزعيم والقائد وتعامل بمبدأه المتعارف وهو الصراحة والشفافية.

وأكد سيد، فى بيان للحزب، أهمية رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل المؤتمر، وضرورة أن يتخذ كل منا الحذر من الشائعات المغرضة ومحاولات التشكيك الممنهجة من اعداء مصر ومن يحاولون زعزعة الاستقرار الوطنى، مشيرًا أن الشعب المصرى اقوى من كل هذه الأمواج ولا يلتفت ابدا بمثل هذه الأحاديث، فنحن نثق برئيسنا وندعمه ونسير معه فى مسيرة التنمية بعقلنا وقلبنا.

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ولفت أمين الاتصال السياسى بحزب الحرية المصرى، إلى أن الرئيس يلمس مشكلات الشباب عن قرب ويسعى للمسها وحلها بشكل فعال، ويحرص دائما على فتح سبل الحوار مع الشباب من خلال منصة المؤتمر الوطنى للشباب والنقاش حول اهم التحديات واهم ما يجب علينا أن نفعل.

وتوجه سيد، بخالص التحية لجيش مصر العظيم، متوجهًا برسالة للرئيس أن الشعب يعى جيدا اهمية جيشه وما يقوم به من تضحيات من اجلنا وسنظل نحبه وندعمه ونقف معه ولن نلتفت أبدا لشائعات المغرضين ولا كيد الكائدين.