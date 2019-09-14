شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين أبو جاد: السيسى أعطى القدوة فى الحوار الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب، الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، أهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام المؤتمر الوطني الثامن للشباب، لاسيما فيما يتعلق بلمف تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.

ورأى أبو جاد - فى بيان صحفي اليوم السبت - إن جلسة " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" ستكون لها اثارها الإيجابية علي الشباب، التي تعرف خلالها علي تطور الإرهاب و تنامي الإرهاب في المنطقة وعودة مقاتلين داعش وتوصيف أوضاع الإرهاب وتأثيرها على مصر والعالم.

وأشار أبو جاد، في تصريحه، إلي أهمية الجلسة الثانية للمؤتمر تحت عنوان :"تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع ودور السوشيال ميديا"، في تزييف الوعي بطرق حديثة وكيف يتم صناعة الوعي الزائف لدى المتلقي، والتي شهدت استعراض مايتم حاليا بشكل مباشر من قضايا على مواقع التواصل الإجتماعي وكيفية أن ذلك جزء من حروب الجيل الرابع.

Advertisements

ولفت "أبو جاد" إلي أهمية أن يكون للشباب دوره الإيجابى فى مواجهة جميع الأكاذيب والشائعات التى تبث من قوى الشر والارهاب والظلام ضد مصر عبر منصات السوشيال ميديا.

وأكد " أبو جاد" ان الرئيس السيسى نجح فى ترسيخ فكرة الحوار بين جميع المسئولين والشباب المصرى لاسيما وانه أعطي فى جميع الجلسات فى المؤتمرات السابقة الوطنية للشباب المثل والقدوة فى الحوار الديمقراطى رفيع المستوى مع شباب مصر الواعد.

وألقي "أبو جاد" الضوء علي نموذج " اسأل الرئيس " فى المؤتمرات الشبابية والتي أعطت الفرصة الكاملة للشباب المصرى على مستوى الجمهورية للمشاركة فى هذه الجلسات المهمة التى يجيب فيها الرئيس السيسى بكل وضوح وشفافية على تساؤلات المصريين.