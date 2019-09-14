شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تاريخية للإخوان.. كيف فضح جمال عبد الناصر مرشد الإخوان حسن الهضيبى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جريمة تاريخية للإخوان"، هو سلسلة تنشر بشكل يومى تفضح جريمة من جرائم الجماعة منذ عهد مؤسسها حسن البنا وحتى الآن، لتكشف الوجه القبيح للتنظيم الذى يسعى لإخفائه عن الجميع، ويوضح الكوارث التى ارتكبتها الجماعة وقياداتها التاريخيين.
ونستعرض اليوم فضيحة جديدة للجماعة، وهى جريمة التنظيم الخاص، وهى محاولة مرشد الجماعة حسن الهضيبى فرض الحجاب على المصريين، وهو ما كشفه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى إحدى خطاباته .
تحدث الرئيس الراحل فى إحدى خطاباته للشعب المصرى عن طلب حسن الهضيبى مرشد الإخوان حينها له بأن يفرض الحجاب على المصريين، ليرد الرئيس الراحل بأنه كيف يفرض الحجاب على المصريين وابنة حسن الهضيبى نفسها ليست محجبة.
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