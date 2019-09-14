شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حماة الوطن: محاولات المغرضين لتشويه صورة مصر رخيصة ومدفوعة الأجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن فى فعاليات النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني الدورى للشباب، والذي تقام فعالياته لمدة يوم واحد في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وكبار رجال الدولة و 1600 مشاركا غالبيتهم من الشباب.

وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ادرك منذ توليه الحكم، أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وطريقها نحو النهوض والتقدم ، لذلك حرص على دعمهم بكل السبل والأشكال الممكنة، وقد أطلق الرئيس حواراً موسعاً مع الشباب المصري عام 2016م (عام الشباب) للوقوف على أحلامهم ومشكلاتهم، ومازال الحوار مستمرا عبر مؤتمرات وطنية فعالة وناجحة فأصبحت مؤتمرات الشباب منصة حوارية مفتوحة، ويسعى الجميع للمشاركة فيها بكل جدية، خاصة الشباب الذين لم يكن يجدوا من يستمع لصوته قبل تنظيم تلك المؤتمرات مشيرا الى ان الانتظام فى تنظيم هذه المؤامرات تساهم فى رفع وعى الشباب المصرى، وتشجيعه نحو الانخراط فى العمل السياسى ورفع الوعى السياسى لديه.

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وأكد الهريدى أن محاولات بعض المغرضين لتشويه صورة الجيش المصرى واتهام الجيش وقيادات الجيش المصرى بالفساد هى محاولات رخيصة مدفوعة الاجر لهدم الدولة المصرية مشيدا بالمؤسسة العسكرية والدور الاقتصادى للجيش المصرى الذى نجح فى القضاء على ظاهرة احتكار رجال الاعمال الفاسدين للسوق المصرى فإننا اليوم فى حاجة إلى التكاتف خلف التوجهات والخطوات الفاعلة التى تتخذها الدولة المصرية لمواجهة كل التحديات والمخاطر التى تحدق بها، وكذلك مواجهة الإرهاب الذى يريق دماء الأبرياء من المواطنين المدنيين وأفراد الشرطة والجيش، فى سبيل سعيهم لكسر إرادة الدولة المصرية.