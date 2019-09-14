أمن الدقهلية يسقط "القردة" وشقيقه بـ30 كيلو "بانجو" وترسانة أسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

ألقت الحملة الأمنية المكبرة لضباط المباحث الجنائية بالدقهلية، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام والأمن المركزي، القبض على شقيقين كونا تشكيلًا عصابيًا للسرقة بالإكراه، وترويع المواطنين في قرية الزيزة التابعة لمركز المنزلة وبحيازتهم 30 كيلو من نبات "البانجو" المخدر بالإضافة إلى أسلحة نارية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتمكن الحملة الأمنية الموسعة، من ضبط تشكيل عصابي لأخوين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة بالإكراه، ومحكوم عليهما ومطلوب ضبطهما وإحضارهما في عدة قضايا.

وتمكنت القوة بقيادة العميد أحمد العجوز، رئيس فرع البحث الجنائي بشرق الدقهلية، والمقدم أحمد فريد، وكيل فرع البحث الجنائي والرائد أحمد السادات والرائد محمد فتحي صالح، من القبض على "كمال ا."، وشهرته "كمال القردة"، 35 سنة، عاطل، و"حسن ا."، وشهرته "حسن القردة"، 25 سنة، عاطل.

وعثرت القوات بحيازتهما على 3 بنادق آلية، وسلاح ناري عبارة عن طبنجة إسباني، و9 طلقات من ذات العيار، بالإضافة إلى 3 سلاح ناري فرد خرطوش، و5 خزينة آلية، و135 طلقة آلية، و3 أسلحة بيضاء عبارة عن سنجة، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جرامًا، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.