سرقة مرحاض قيمته 20 مليون جنيه من قصر في بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

اقتحم لصوص قصر بلينهايم، مسقط رأس رئيس الوزراء البريطاني الراحل وينستون تشيرشل، لسرقة مرحاض من الذهب عيار 18 قيراط، بقيمة تقدر بمليون جنيه استرليني، أي ما يوازي "20 مليون جنيه مصري" تقريبًا، كان معروضا ضمن معرض فني.

وجاء في بيان للشرطة أن اللصوص سرقوا المرحاض وتسببوا في أضرار كبيرة وغادروا المكان قبل الساعة الخامسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتم اعتقال رجل 66 عاما، على صلة بذلك الحادث، لكن لم يتم بعد استعادة المرحاض المسروق.

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وحسب البيان، تقوم الشرطة بتحقيق شامل لمعرفة من ارتكب السرقة وتقديمه للعدالة.

يشار إلى أن هذا المرحاض الذهبي من تنفيذ الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان، الذي يتم عرض أعمال له في القصر.

وقصر بلينهايم هو أحد مواقع التراث العالمي وتم إنشاؤه قبل أكثر من 300 عام.