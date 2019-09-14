متابعة / محكمة فرنسية تحكم بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ على شقيقة ولي العهد السعودي بتهمة تعنيف...

وكالات - حكمت محكمة في باريس اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019 على شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ودفع غرامة قدرها عشرة آلاف يورو بسبب تعنيفها عاملا كان يقوم بأشغال في شقتها الباريسية في 2016.

وأعلن محامي الأميرة حصة بنت سلمان (42 عاما) على الفور أنه سيستأنف الحكم.

وجرت محاكمة شقيقة ولي العهد السعودي غيابيا وصدرت مذكرة توقيف بحقها منذ ديسمبر 2017 لأنها طلبت من أحد عناصر حمايتها تهديد وضرب وإهانة سباك اتهمته بالتقاط صور.

والحكم الذي صدر عن المحكمة أقسى مما طلبه الاتهام. وكانت النائبة العامة طلبت عقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها خمسة آلاف يورو على ابنة العاهل السعودي، معتبرة أنها كانت "السلطة الفعلية في الشقة" الواقعة في جادة فوش في 06 سبتمبر 2016، يوم الوقائع.

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وحكم على "الحارس الشخصي" ورجل الثقة راني سعيدي الذي مثل وحيدا في الجلسة، بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها خمسة آلاف يورو كما طلب الادعاء.

وفي 26 سبتمبر 2016 كان أشرف عيد متعهد البناء في الطابق السابع من مبنى للعائلة الملكية السعودية في جادة فوش. وكان يعيد طلاء طاولات عندما استدعي "على عجل" إلى الطابق الخامس لإصلاح حوض مكسور لغسل اليدين.

وقال للمحققين أنه التقط بهاتفه النقال صورا للحمام الذي كان عليه إصلاحه عندما ظهرت الأميرة في المكان ولاحظت انه "التقط انعكاسها في المرآة"، وقامت باستدعاء حارسها الشخصي.

وفي المحكمة نفى ممثل الحارس، المسؤول في شركة "أتيلا سيكوريتي" أي عنف على الرغم من آثار ذلك على يدي المدعي وكدمات على وجهه. وقد أصيب بعجز تام عن العمل لخمسة أيام.