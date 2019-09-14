قبل الانتخابات.. حزب الشعب النمساوي يحوز 35% من ثقة الناخبين

أظهر أحدث استطلاعات الرأي العام في النمسا، تصدر حزب الشعب قائمة الأحزاب السياسية من حيث ثقة الناخبين بنسبة 35% متراجعًا بنحو 1% عن قياسات سابقة، وذلك قبيل أسبوعين فقط من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها 29 سبتمبر الجاري.

وحل الحزب الاشتراكي - وفقًا لاستطلاع على عينة شملت نحو ألف

شخص من شرائح عمرية ومهنية مختلفة أجراه قسم الأبحاث في مؤسسة " بوليت اوستريا " - في المركز الثاني بنسبة 22% دون تغير عن استطلاعات الرأي السابقة، بينما تراجع حزب الحرية إلى 19% من أصوات الناخبين مقابل 20% في استطلاعات سابقة للانتخابات.وقالت مصادر سياسية في فيينا، اليوم السبت، أن اتساع الفارق بين الحزب الاشتراكي وحزب الحرية إلى 3% يمثل أخبارًا سيئة للثاني؛ حيث يتنافس الحزبان على المركز الثاني.ولفتت الصادر إلى استقرار حزب الخضر عند 11% ليحل رابعا، فيما ارتفعت شعبية حزب "نويس" إلى 9%، ذلك في الوقت الذي حافظ فيه حزب " القائمة الآن " على المركز الأخير بنسبة 1%.