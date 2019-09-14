الأردن: الهجوم على معملين لأرامكو في بقيق تصعيد خطير

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح اليوم السبت على معملين تابعين لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة، ما أدى إلى اندلاعحريقين تمت السيطرة عليهما من قبل السلطات السعودية.
وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - عنإدانته لهذا العمل الإرهابي، مشيرا إلى أنه يعد تصعيدًا جديدًا خطيرًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في السعودية ويزيد من التوتر في المنطقة.
وأكد القضاة، تضامن بلاده الكامل ووقوفه إلى جانب السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.
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