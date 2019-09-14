مصر تُدين استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة أرامكو في بقيق

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، استهداف مَعمليّن تابعيّن لشركة "أرامكو" في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، بعدد منالطائرات المُسيرة صباح اليوم السبت.
وأكدت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - تضامن مصر،حكومة وشعبًا، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعم الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة ضد محاولات استهدافها، وفي سبيل التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
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