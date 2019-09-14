الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل للحوثيين بالحديدة

أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، باتجاه مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد. الحديدة غربي البلاد. وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي حاولت التقدم نحو مواقع الجيش جنوبي وشرقي مديرية التحيتا.

وتمكنت قوات الجيش من إفشال محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها. مليشيا الحوثي حاولت التقدم نحو مواقع الجيش جنوبي وشرقي مديرية التحيتا.وتمكنت قوات الجيش من إفشال محاولة المليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

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