الكويت تستنكر الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو

استنكرت دولة الكويت، بشدة، الهجومين اللذين طالا، صباح اليوم السبت، منشأتين تابعتين لشركة أرامكو في محافظتي (بقيق) وهجرة (خريص) في السعودية، وأديا الهجومين إلى اندلاع حريقين تم السيطرة عليهما والحد منانتشارهما.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي اليوم- "إن الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبي الذي استهدفأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإمدادات الطاقة العالمية، لتؤكد مطالبتها المجتمع الدولي ببذل جهود مضاعفة، للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها".
وأكد المصدر وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.
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