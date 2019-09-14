الولايات المتحدة تدين الهجوم الإرهابي على "أرامكو السعودية"

دانت الولايات المتحدة الأميركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط تابعين لشركة "أرامكو السعودية" في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية. وكتب السفير الأميركي لدى السعودية جون أبي زيد عبر الحساب الرسمي للسفارة الأميركية في الرياض والقنصليات في جدة والظهران: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجمات التي نفذتها اليوم طائرات مسيرة على منشأتي نفط في محافظة بقيق وهجرة خريص. إن هذه الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية والتي تعرض المدنيين للخطر تصرف غير مقبول، وستفضي عاجلاً أم آجلاً إلى فقدان أرواح بريئة". اقرأ أيضاً.. البحرين تدين وتستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على معملين لشركة "أرامكو السعودية"

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