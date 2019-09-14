كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تدين بشدة الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة ارامكو السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، اليوم السبت، عن استنكار دولة الكويت الشديد للهجومين اللذين طالا صباح اليوم السبت منشأتين تابعتين لشركة ارامكو في محافظة بقيق وهجره خريص في المملكة العربية السعودية الشقيقة واديا إلى اندلاع حريقين تم ولله الحمد السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

وأوضح المصدر، وفقاً لصحف محلية، بأن دولة الكويت وفي الوقت الذي تدين فيه وبأشد العبارات الهجوم التخريبي الذي استهدف أمن واستقرار ‏المملكة العربية السعودية الشقيقة و إمدادات الطاقة العالمية لتؤكد مطالبتها المجتمع الدولي يبدل جهودا مضاعفة للجم مثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة اراضيها واختتم المصدر تصريحه بالتضرع الى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق من كل مكروه.